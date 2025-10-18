بينها قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن القنوات التي ستقوم بنقل مباراة نهائي كأس السوبر 2025، والتي ستجمع بين فريقي بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي.

الجدير بالذكر أن مباراة الليلة تعد المباراة الثانية التي تجمع بين بيراميدز ونهضة بركان، حيث لم يتواجه الفريقان معا، سوى في مرة واحدة من قبل.

كان فريق بيراميدز تلقى الهزيمة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2020، بنتيجة هدف دون مقابل.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

تقام مباراة بيراميدز ونهضة بركان، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب الدفاع الجوي.

وتعتبر مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان واحدة من أبرز المواجهات في كرة القدم الأفريقية هذا الموسم، حيث تسعى كل من الفريقين لتحقيق لقب السوبر الأقريقي.

فريق بيراميدز يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، سيواجه تحديًا كبيرًا أمام نهضة بركان الذي استطاع أن يحقق انجازات ملموسة في السنوات الأخيرة.

مواجهات الأندية المصرية والمغربية فى السوبر الأفريقى

يقام السوبر الأفريقي للمرة الخامسة بين فريق مصري أمام منافس مغربي، حيث تتفوق الأندية المصرية على منافسيها من المغرب في السوبر الإفريقي بالعلامة الكاملة:

نسخة 2003: الزمالك 3-1 الوداد

نسخة 2006: الأهلي 0-0 الجيش الملكي (فوز الأهلي 4-2 بركلات الترجيح)

نسخة مايو 2021: الأهلي 2-0 نهضة بركان

نسخة ديسمبر 2021: الأهلي 1-1 الرجاء (فوز الأهلي 6-5 بركلات الترجيح)

جدير بالذكر أن الزمالك قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة السوبر الأفريقي التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

فيما تُوج النادي الأهلي بكأس السوبر الأفريقي 8 مرات في تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

نشر كاف قائمة بأسماء القنوات التي ستقوم بنقل المباراة لتكون متاحة لعشاق كرة القدم في مختلف الدول. وتشمل القنوات الناقلة:

قناة أون سبورت (التردد الأرضي) في مصر، وهي قناة رياضية معروفة بتغطيتها للأحداث المحلية والدولية.

قناة beIN Sports في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تبث مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية.

وستقوم مجموعة من القنوات الأخرى بنقل المباراة باللغات الفرنسية، الإنجليزية، والبرتغالية. من بين هذه القنوات:

Canal+

SuperSport

Vejay XVI

وسيتم بث المباراة عبر القناة الرسمية لكاف على منصة يوتيوب، ما يجعلها متاحة لعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم.