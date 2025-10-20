عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية

أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن خطة الحزب لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025 ليست موسمية، بل هي عمل مستمر ومنتظم منذ تأسيس الحزب.

وأضاف النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين ياسر عبد الستار وحنان عاطف، مقدما برنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن حزب مستقبل وطن يمتلك بنية تنظيمية متكاملة تمتد إلى جميع قرى ومدن الجمهورية، الأمر الذي مكّنه من الدمج بين العمل التنظيمي والمجتمعي ليصبح قريبًا من المواطن المصري.

وأشار النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أنّ الحزب أطلق سلسلة فعاليات وأنشطة على مدار العام منذ انطلاقه عام 2018، ما جعله أكثر إدراكًا لآمال المواطنين وتحدياتهم.

ولفت النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب نال ثقة الشارع المصري في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، سواء عبر “القائمة الوطنية من أجل مصر” أو في “المقاعد الفردية”.

ونوه بأن الحزب يعتمد في اختياره لمرشحيه على معايير واضحة تشمل السمعة والسلوك الجيد والقاعدة الشعبية والخبرة المحلية في دوائرهم، مؤكدًا أن القرب من المواطنين والإلمام بمشكلاتهم؛ كان من العوامل الحاسمة في عملية الاختيار.

وأوضح أن الأمانات المركزية للحزب تضم خبرات فنية متخصصة في مجالات متعددة، مثل التعليم والصحة والاقتصاد؛ ما أتاح للحزب تكوين رؤية شاملة لحل مشكلات المواطنين.

وأكد أن مرشحي الحزب يخوضون الانتخابات برؤية واضحة تنسجم مع سياسة الحزب الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.