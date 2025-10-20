معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت

قال معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إن النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع أحمد هاني الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد البطاوي، في تصريحات مع كريم رمزي، ببرنامج “لعبة والتانية” على راديو “ميجا إف إم”: “نرفض تماما فكرة أن يستغلنا أي لاعب بالانتقال للأهلي ومنه إلى الزمالك، والعكس صحيح”.

وأضاف: “الأهلي كان يسعى لضم أحمد هاني الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن توقفت المفاوضات في اللحظات الأخيرة”.

وشدد على أن: “علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، لا يشبع من الطموح، وهذا الأمر أثَّر إيجابيًا على نتائج الفريق، كما أنه يعمل 18 ساعة يوميا مع الفريق، ويبذل مجهودات كبيرة”.