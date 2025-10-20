الأقصر.. إزالة 6 حالات بناء مخالف في حملة مكبرة بالبياضية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر جهودها الحاسمة لمواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية حملة مكبرة لإزالة المخالفات، بقيادة عبد الخالق حسين مدني رئيس المدينة، وبمشاركة اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات بناء مخالف، منها 3 حالات في المهد، وحالة واردة من منظومة المتغيرات المكانية مخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى جانب إزالة حالتين تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية صادرة لهما قرارات إزالة مسبقة.

وأكد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، استمرار تنفيذ الحملات اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة للتصدي بحسم لأي مخالفات بناء أو تعديات، مؤكدًا أن الدولة جادة في منع البناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاكها العامة.



