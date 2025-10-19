الأعلى للجامعات يعلن تفاصيل انشاء جامعة خاصة جديدة بالأقصر

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق من حيث المبدأ، على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر العليا"، ومقرها مدينة أرمنت بالأقصر، وتضم كليات (العلاج الطبيعي – الصيدلة – العلوم الإنسانية والإدارية – تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية – الهندسة – طب الفم والأسنان – الفنون والتصميم - الطب)، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق على إنشاء كلية الطب بجامعة بدر بأسيوط.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول برنامج تشغيل مستشفى جامعة شرق العاصمة، لتكون إضافة جديدة للمنظومة الطبية في مصر.