بعد اختراق مجالها الجوي.. الجيش الصيني: نحث أستراليا على وقف الاستفزازات فورا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الجيش الصيني أعلن بأن طائرة عسكرية أسترالية اخترقت المجال الجوي للبلاد بشكل غير قانوني.



وأشار الجيش الصيني، إلى أننا نحث أستراليا على التوقف فورا عن ممارسة أي استفزازات، وفقاً لما نقلته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

و في سياق أخر، نقلت صحيفة هفت صبح الإيرانية، عن مصدر مطّلع في وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجريا خلال الأيام الماضية اتصالات، تناولت سبل استئناف المحادثات النووية.

وأشار عراقجي، إلى أن آخر تواصل بين الجانبين جرى مساء السبت، حيث اتفق الطرفان على العودة إلى طاولة المفاوضات.