وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي

تشهد الساحة الدولية توترًا متصاعدًا بعد تسريب تفاصيل اجتماع غاضب جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني زيلينسكي داخل البيت الأبيض، وسط أنباء عن ضغوط مارسها ترامب لحث كييف على القبول بشروط موسكو لإنهاء الحرب.

تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي

وفي تقرير عرضته فضائية “العربية”، حذر أو نصح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره الأوكراني أن ينفذوا شروط روسيا لإنهاء الحرب، وذلك خلال إجتماعهما بالبيت الأبيض بحسب ما كشفت عنه صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

ويأتي هذا بعد أن أقترح بوتين على ترامب فى مكالمة هاتفية سبقت اللقاء الأخير مع زيلينسكي، أن تتنازل أوكرانيا عن مناطق دونيتسك مقابل أجزاء صغيرة من منطقي خرسون و زابوريجيا الجنوبتين.

إضافة لما سبق تحول اللقاء بحسب مطلعين على الإجتماع فى جوانب منه إلى صراخ متبادل بينهما، مع توجيه ترامب للشتائم بشكل كبير.

وألقي ترامب، فى إحدي مراحل هذا الإجتماع خرائط ساحة المعركة الأوكرانية جانبا، قائلا: إنه سئم من رؤية خريطة خط المواجهة مرارا وتكرارا.

وعلى الرغم من ذلك وأيضا خلال إجتماع الجمعة، أيد ترامب فى وقت لاحق تجميد الخطوط الامامية الحالية، فيما وصفه مسئولون أوروبيون بأنه يعود للطبيعة المتقلبة من موقف ترامب لهذه الحرب.

روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن وزارة الخارجية الروسية صرحت اليوم الاثنين، بأن أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع لضمان سلام شامل وطويل.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لوكالة تاس: "تحدثنا عن الأسباب الجذرية للصراع ليس لإطالة أمده، بل تحديدًا لتكون هذه النتيجة جوهرية وطويلة الأمد وتضمن السلام".

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، بأنه سيكون مستعدًا للانضمام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في قمتهما القادمة في المجر إذا تمت دعوته. 

وقال زيلينسكي للصحفيين، في تصريحات صدرت يوم الاثنين: "إذا تمت دعوتي إلى بودابست، إذا كانت دعوة بتنسيق نجتمع فيه كثلاثة، أو كما يُطلق عليه، دبلوماسية مكوكية، حيث يلتقي الرئيس ترامب مع بوتين ويلتقي الرئيس ترامب معي، فعندئذٍ بتنسيق أو بآخر، سنتفق".

وقال ترامب وبوتين، إنهما سيلتقيان في العاصمة المجرية، ربما في غضون أسابيع، حيث يواصل الزعيم الأمريكي محاولة التوسط في اتفاق سلام لإنهاء الحرب التي استمرت ثلاث سنوات ونصف، والتي اندلعت بسبب التدخل الروسي عام 2022.

