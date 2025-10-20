قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

زيلينسكي: أوكرانيا ليست للبيع

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا
هاجر ابراهيم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ليست للبيع، لافتا إلى أن بوتين يتفاوض على ما لا يملكه وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن وزارة الخارجية الروسية صرحت اليوم الاثنين، بأن أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع لضمان سلام شامل وطويل.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لوكالة تاس: "تحدثنا عن الأسباب الجذرية للصراع ليس لإطالة أمده، بل تحديدًا لتكون هذه النتيجة جوهرية وطويلة الأمد وتضمن السلام".

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، بأنه سيكون مستعدًا للانضمام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في قمتهما القادمة في المجر إذا تمت دعوته. 

وقال زيلينسكي للصحفيين، في تصريحات صدرت يوم الاثنين: "إذا تمت دعوتي إلى بودابست، إذا كانت دعوة بتنسيق نجتمع فيه كثلاثة، أو كما يُطلق عليه، دبلوماسية مكوكية، حيث يلتقي الرئيس ترامب مع بوتين ويلتقي الرئيس ترامب معي، فعندئذٍ بتنسيق أو بآخر، سنتفق".

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الخارجية الروسية اتفاق سلام زيلينسكي

