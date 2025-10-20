بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد

وصل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، محافظة أسيوط، وذلك لتفقد عدد من المنشآت التعليمية ويرافقه خلال الجولة اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، وقيادات وزارة ومديرية التربية والتعليم.

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم أن الوزير من المقرر أن يقوم بتفقد مدرسة أحمد عرابي بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وذلك بعد أسبوع من حادث انقلاب تروسيكل بترعة قناطر حواس بقرية منقباد كان على متنه 11 تلميذًا، ما أسفر عن وفاة 7 أطفال وإصابة 4 آخرين لا يزالون يتلقون الرعاية الصحية بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام.





وكشف مصدر مسئول بمحافظة أسيوط، أن زيارة وزير التربية والتعليم تأتي لتفقد ومتابعة سير العملية التعليمية بمدارس أسيوط؛ مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يلتقي محافظ أسيوط ويعقد معه اجتماعًا بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.