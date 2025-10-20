قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط تحصد المركز الرابع عربيًا في التأثير

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تحقيق الجامعة إنجازًا بحثيًا جديدًا يضاف إلى سجل تميزها الأكاديمي، تمثّل في حصول مجلة "كلية التربية" بالجامعة على المركز الرابع عربيًا في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف - ARCIF)، وذلك ضمن التقرير السنوي العاشر الصادر عن معامل أرسيف لعام 2025.

تميّز الأداء الأكاديمي والبحثي 

كما حصدت المجلة المرتبة الثالثة في تخصص العلوم التربوية، لتندرج بذلك ضمن الفئة (Q1)، وهي الفئة الأعلى في التصنيف العربي للمجلات العلمية المحكمة، ما يعكس جودة الأبحاث المنشورة وتميّز الأداء الأكاديمي والبحثي لكلية التربية بجامعة أسيوط.

وجاء هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية، والدكتور جمال حسن السيد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تميّز الأوراق البحثية المنشورة

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوي بخالص التهنئة إلى أسرة تحرير المجلة وكافة القائمين عليها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، مؤكدًا أن تبوء مجلة كلية التربية للمرتبة الأعلى (Q1) يعد تأكيدًا على جودة وتميّز الأوراق البحثية المنشورة من باحثي وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والتي كانت عاملًا أساسيًا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا النجاح يأتي استكمالًا لمسيرة جامعة أسيوط في تعزيز مكانتها البحثية على المستويين العربي والدولي، وترسيخ دورها في دعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي الرصين في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور جمال بدر أن مجلة كلية التربية استطاعت تحقيق متطلبات اعتماد معامل (أرسيف)، والتي تشمل 32 معيارًا عالميًا، مما أهلها للحصول على المرتبة الرابعة عربيًا من بين 1272 مجلة علمية، بمعامل تأثير (2.5958)، كما حصلت على المرتبة الثالثة في العلوم التربوية من بين 144 مجلة بمعامل تأثير (0.803).

وأعرب الدكتور حسن حويل عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف الذي حققته مجلة الكلية بحصولها على مركز متقدم عربيًا ضمن تصنيف (أرسيف ARCIF)، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس التزام الكلية بسياسات الجودة البحثية وتطوير المجلات العلمية، ويُعد ثمرةً لجهود فريق عمل المجلة وأعضاء هيئة التدريس وهيئة التحرير الذين يعملون بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي.

ومن الجدير بالذكر أن معامل أرسيف (ARCIF) يُعد إحدى المبادرات العلمية الرائدة التابعة لقاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي، ويخضع لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق الذي يضم ممثلين لعدد من الجهات العربية والدولية، منها مكتب اليونسكو الإقليمي، ولجنة الإسكوا، ومكتبة الإسكندرية، ويُعد أحد أهم المؤشرات العربية لقياس جودة وتأثير المجلات العلمية المحكمة في مختلف التخصصات.

أسيوط جامعة أسيوط المركز الرابع عربيًا معامل التأثير والاستشهادات كلية التربية العلوم التربوية جودة الأبحاث

