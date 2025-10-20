موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، موعد مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من البطولة، والمقرر إقامتها يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل على ملعب ستاد آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:15 مساءً بتوقيت أبو ظبي، في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين بحثًا عن بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويشارك في النسخة الحالية من كأس السوبر المصري أربعة أندية هي: الأهلي (بطل الدوري المصري)، الزمالك (بطل كأس مصر)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (وصيف الدوري).

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات، بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية.