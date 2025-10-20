قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، موعد مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من البطولة، والمقرر إقامتها يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل على ملعب ستاد آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:15 مساءً بتوقيت أبو ظبي، في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين بحثًا عن بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويشارك في النسخة الحالية من كأس السوبر المصري أربعة أندية هي: الأهلي (بطل الدوري المصري)، الزمالك (بطل كأس مصر)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (وصيف الدوري).

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات، بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية. 

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

