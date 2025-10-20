هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن حماس ستسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم.

وأعلن مسئول عسكري إسرائيلي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة أمام المساعدات يوم الاثنين، وذلك بعد يوم من إغلاقه، متهمةً حماس بانتهاك وقف إطلاق النار الساري.

وقال المسئول إنه بعد قرار سياسي، تدفقت المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم "بامتثال تام للاتفاق المبرم"، مضيفًا أن معبر رفح بين غزة ومصر "سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر".

ونفت حماس خرق اتفاق الهدنة، واتهمت بدورها إسرائيل بانتهاك الاتفاق.

وتواصلت الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث سرق مستوطنون، اليوم الإثنين، ثمار الزيتون المزروعة أمام منزل عائلة أبو أيمن صوفان في قرية بورين جنوب نابلس، ووضعوا مواد سامة على بوابة المنزل في محاولة لإيذاء السكان وبث الخوف في نفوسهم، وفق الأهالي.