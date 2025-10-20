خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم

كتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على حسابه على شبكة إكس: "يتفاخر العدو بالقضاء على علمائنا، لكن المعرفة لا تُدمر بهجوم".

وأضاف: "يتفاخر الرئيس الأمريكي بتدمير الصناعة النووية الإيرانية، فليستمر في هذا الوهم".

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي أحمد موسى أن إيران اعتذرت عن الحضور لقمة شرم الشيخ للسلام لأن الدعوة وجهت من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن توجه الدولة المصرية للسلام والتنمية يهدف إلى رفع شأن الشعوب وتحقيق مستقبل أفضل لها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" في تغطية خاصة لقمة شرم الشيخ للسلام على قناة "صدى البلد"، إن الأفضل هو توجيه الإنفاق لصالح المواطن وليس على الحروب، مؤكدًا أن مصر بلد تستحق كل الخير ولم تتحدث يومًا عن إيذاء أي دولة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصدر عنه أي لفظ يسيء إلى أحد، مشددًا على أهمية النظر إلى المستقبل بما يحقق الأمن والاستقرار، موضحًا أن الرئيس السيسي سيهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل.