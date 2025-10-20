قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

ريهام قدري

في وقت تتزايد فيه معدلات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول، يؤكد خبراء الصحة في جامعة هارفارد أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يكون مفتاحًا فعّالًا لتحسين مستويات الكوليسترول خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شرط الالتزام اليومي بتناول أطعمة محددة ثبتت فعاليتها علميًا.


 الشوفان والبقوليات في الصدارة
بحسب ما نشره موقع Harvard Health، فإن الشوفان يأتي في مقدمة الأطعمة القادرة على خفض الكوليسترول الضار (LDL)، بفضل احتوائه على ألياف “البيتا جلوكان” التي تمنع امتصاص الدهون في الأمعاء.


كما أوصى التقرير بتناول البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص، لما تحتويه من ألياف وبروتينات تساعد على الشبع وخفض امتصاص الدهون.
 

 المكسرات والزيوت النباتية
أكد الخبراء أن تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا مثل اللوز أو الجوز  قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 5٪.

وأشاروا أيضًا إلى أهمية استبدال الزبدة والسمن بالزيوت النباتية مثل زيت الزيتون أو الكانولا، لما تحتويه من دهون غير مشبعة تحافظ على صحة الشرايين.
 

الفواكه الغنية بالألياف
من بين التوصيات كذلك، تناول التفاح والعنب والفراولة والحمضيات، لاحتوائها على مادة “البيكتين” التي تساعد في تقليل الكوليسترول وتحسين عملية الهضم.
 

الأسماك الدهنية
أما بالنسبة للبروتين الحيواني، فينصح التقرير بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، لما تحتويه من أحماض “أوميغا 3” التي تحسن صحة القلب وتقلل الالتهابات.
 

أطعمة مدعّمة بالستيرولات
يشير المقال إلى أن بعض الأطعمة المدعّمة بالستيرولات والنّستانولات النباتية — مثل بعض أنواع الزبادي أو المارجرين — يمكن أن تقلل الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10٪ إذا تم تناولها بانتظام.
 

 نصيحة الخبراء
يؤكد خبراء هارفارد أن اتباع هذه النصائح الغذائية بانتظام لمدة ثلاثة أشهر كفيل بإحداث فارق ملموس في مستويات الكوليسترول، خاصة عند دمجها مع الرياضة اليومية وتجنّب التدخين.

ومع ذلك، يشددون على ضرورة استشارة الطبيب قبل إدخال تغييرات كبيرة على النظام الغذائي، خصوصًا لمن يتناولون أدوية لخفض الكوليسترول.


Harvard Health 

