إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 79 حالة تعد واسترداد 2200 فدان

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة 79 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

استرداد 2206 أفدنة

 وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 2217 متر مربع من المباني، واسترداد 2206 أفدنة وقيراط و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم. 

وأضاف أن الحملات نفذت في نطاق 6 مراكز وحي هي: القوصية، منفلوط، صدفا، الفتح، أبنوب، وأسيوط، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مع الاعتماد على معدات المراكز والأحياء لإزالة جميع أشكال التعديات دون تهاون. وأشار المحافظ أن الإزالات شملت 46 حالة تعدي على أراضي تقنين هيئة التعمير بمركز القوصية، و6 حالات على أراضي الإصلاح الزراعي بمنفلوط، و10 حالات على أراضي تابعة للزراعة والري وهيئة الطرق والإصلاح الزراعي بمركز أبنوب، بالإضافة إلى 13 حالة تعدي بمركز أسيوط، وحالة واحدة بكل من مركزي صدفا والفتح، إلى جانب حالتي تعدي للمتغيرات المكانية بحي غرب أسيوط. 

وأكد أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 تنفذ خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، مشددًا على استمرار تنفيذ تلك الحملات في مختلف المراكز لاسترداد حق الدولة وردع المخالفين.

 وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، من خلال الخط الساخن (114)، أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها.

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

السيد البدوي

الطرق الصوفية: أحمد البدوي إمام قطب عارف من آل البيت.. والطعن في نسبه أو ولايته محرّم شرعًا

زكاة الزروع

هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح

الزكاة

هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

