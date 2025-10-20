قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص على طريق أكتوبر
جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية
ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة
نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
حكم مماطلة أحد الورثة في تقسيم الميراث.. الإفتاء توضح
محافظات

اليوم.. قافلة طبية مجانية بمركز شباب الحبيل بالأقصر

جولة لوكيل وزارة الصحة بالاقصر
جولة لوكيل وزارة الصحة بالاقصر
شمس يونس

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية اليوم الإثنين، في مركز شباب الحبيل، إدارة البياضية.

وأوضح أن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين للكشف وصرف العلاج مجانًا في التخصصات الطبية الآتية: نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام، خدمات الأشعة، التحاليل، والكشف العشوائي (سكر وضغط).

وكان وكيل وزارة الصحة بالأقصر، قد أجرى جولة ميدانية داخل مستشفى الحميات بالأقصر لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية.

و تفقد وحدة «التلي ميديسن» (Tele Medicine) الجديدة، والتي تُعد نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ أول حالة «استشارة طبية عن بُعد» بين مستشفى الحميات والأطباء الاستشاريين في المستشفيات المرجعية الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية وزارة الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وربط المستشفيات ببعضها عبر التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في التشخيص السريع والدقيق للحالات الحرجة دون الحاجة إلى نقل المرضى.

الدكتور أحمد أبو العط وكيل وزارة الصحة بالأقصر وزارة الصحة الأقصر

