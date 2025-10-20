اليوم.. قافلة طبية مجانية بمركز شباب الحبيل بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية اليوم الإثنين، في مركز شباب الحبيل، إدارة البياضية.

وأوضح أن أعمال القافلة تستمر على مدار يومين للكشف وصرف العلاج مجانًا في التخصصات الطبية الآتية: نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام، خدمات الأشعة، التحاليل، والكشف العشوائي (سكر وضغط).

وكان وكيل وزارة الصحة بالأقصر، قد أجرى جولة ميدانية داخل مستشفى الحميات بالأقصر لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية.

و تفقد وحدة «التلي ميديسن» (Tele Medicine) الجديدة، والتي تُعد نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ أول حالة «استشارة طبية عن بُعد» بين مستشفى الحميات والأطباء الاستشاريين في المستشفيات المرجعية الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية وزارة الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وربط المستشفيات ببعضها عبر التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في التشخيص السريع والدقيق للحالات الحرجة دون الحاجة إلى نقل المرضى.