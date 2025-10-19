محافظ الأقصر يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء الاجتماع لمتابعة خطة العام المالي 2025/2026، وكذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إسنا وأرمنت، والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والتحديات التي تواجه سير العمل.

حضر الاجتماع كل من اللواء أحمد رمضان مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر ، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة، والتنسيق الكامل بين الجهات المنفذة لتذليل أي معوقات، مؤكدًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأعمال وتحقيق أفضل خدمة لمواطني المحافظة.