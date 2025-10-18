قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تموين الأقصر يضبط مخزنًا غير مرخص مليئًا بحلوى وشوكولاتة وعصائر فاسدة

قبل أن تصل لأيدي أطفالنا.. تموين الأقصر يضبط مخزنًا غير مرخص مليئًا بحلوى وشوكولاتة وعصائر فاسدة وسط بندر الأقصر
قبل أن تصل لأيدي أطفالنا.. تموين الأقصر يضبط مخزنًا غير مرخص مليئًا بحلوى وشوكولاتة وعصائر فاسدة وسط بندر الأقصر
شمس يونس

 نجحت مديرية التموين بالأقصر في توجيه ضربة قوية لتجار الغش، بعدما تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص للمواد الغذائية داخل شارع كليوباترا ببندر الأقصر، يحوي نصف طن من السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية من بينها حلوى أطفال وشوكولاتة وعصائر ومساحيق سوبيا وبودرة توابل وبسكويت محشو وكاكاو.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومتابعة جودة السلع الغذائية المعروضة، حمايةً لصحة المواطنين، خاصة الأطفال.

قاد الحملة المهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وشارك فيها المفتشون عبدالعظيم النوبي وشريف أحمد ورفاعي أحمد، وأسفرت الجهود عن ضبط المخزن والتحفظ على الكميات الفاسدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد المهندس عبدالرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر استمرار الحملات اليومية في مختلف أرجاء المحافظة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

