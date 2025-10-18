«فنون الكتاب».. معرض فني متميز لطلاب «فنون جميلة الأقصر» بمكتبة مصر العامة

شاركت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، في فعاليات مكتبة مصر العامة بالأقصر بمعرض فني متميز نظمته كلية الفنون الجميلة تحت عنوان «فنون الكتاب»، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والفنية والمثقفين والفنانين.

وتضمنت الفعاليات افتتاح معرض الكتاب والنادي الثقافي والاجتماعي، إلى جانب حفل فني بالمسرح الروماني بالمكتبة، وسط تفاعل واسع من المثقفين والفنانين وطلاب الجامعة.

وقدّم طلاب كلية الفنون الجميلة نحو 30 لوحة فنية متميزة تناولت موضوع «فنون الكتاب» بأساليب متنوعة عكست عمق الموهبة وثراء الخيال الفني لديهم، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما شارك في المعرض الدكتور أحمد محيي حمزة عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صابر منسق الأنشطة الطلابية، إلى جانب عدد من معاوني هيئة التدريس والطلاب، مؤكدين حرص الجامعة على ربط الإبداع الأكاديمي بالحراك الثقافي في المجتمع.

تأتي هذه المشاركة في إطار سياسة جامعة الأقصر الهادفة إلى دعم مواهب الطلاب وتشجيعهم على الاندماج في الأنشطة المجتمعية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الثقافة والفنون ركيزتان أساسيتان لبناء الإنسان وتنمية المجتمع.