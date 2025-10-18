رئيس مياه الأقصر يتفقد محطة الرواجح ويوجه بتسهيل اشتراكات المواطنين بنجع علوان

تفقد اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، سير العمل بمحطة معالجة الرواجح بمدينة القرنة، لمتابعة الموقف التنفيذي وأعمال التشغيل والصيانة بالمحطة، كما تابع دفاتر التشغيل، وأوصى بالمتابعة اليومية للورديات بالمحطة.

كما شملت الجولة الميدانية تفقد منطقة نجع علوان لمعاينة خطوط المياه المتعارضة، حيث التقى رئيس الشركة بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجهاً بسرعة دراسة وحل المشكلات المطروحة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقديم على اشتراكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأكد اللواء أحمد محمد رمضان خلال جولته حرص الشركة على المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل المختلفة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالارتقاء بجودة الخدمات وتيسير التعامل مع المواطنين.