رئيس مدينة الطود يتابع التزام محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالتسعيرة الجديدة بالأقصر

أعلن أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، أنه في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، قام بجولة ميدانية شاملة لمتابعة التزام محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالتسعيرة الجديدة، ومتابعة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمركز والقرى التابعة له.

وشملت الجولة محطات الوقود لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام الكامل بأسعار الوقود الجديدة بعد الزيادة الأخيرة، موجّهاً بضرورة التشديد على عدم استغلال المواطنين أو رفع الأسعار بشكل غير رسمي، ومطالبًا الجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة.

كما تابع التزام سائقي السيارات بالمواقف بالتعريفة الجديدة، لضمان عدم وجود أي تجاوزات، مع توجيه الإدارات المعنية بمتابعة الانضباط وتلقي شكاوى المواطنين على الفور.

وتمهيدًا لأعمال الرصف، قامت الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة إبراهيم عبد العال رئيس القرية، بأعمال تمهيد وتسوية طريق نجع العقارية الجديد المؤدي إلى مستشفى العديسات المركزي بقرية الطود غرب، استعداداً لرصفه وتحسين مستوى الخدمة المرورية وربط المنشآت الحيوية بشبكة طرق جيدة.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القرية، أعمال رفع أتربة ورتش بطريق نجع الفاوي وحول مسجد الفاوي، إلى جانب قص الأشجار بسور حديقة الوحدة المحلية للقرية، كما تم رفع ٤ طن قمامة بقرية العديسات بحري، ضمن خطة مستمرة للنظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للقرى.

وفي إطار جهود الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، قامت الوحدة المحلية لقرية المريس برئاسة عبد الرازق القاضي رئيس القرية، بحملة إزالة في المهد لحالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة قيراط واحد بمنطقة حاجر المريس، وذلك تطبيقًا للقانون وبهدف حماية الرقعة الزراعية.

كما واصلت لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة عملها من خلال معاينة عدد من الملفات الواردة من المنظومة على الطبيعة، تمهيدًا لعمليات المعاينة والتسعير الخاصة بها، في إطار استكمال إجراءات التقنين وتحقيق الاستفادة المثلى من أراضي الدولة وفق الضوابط القانونية.

وأكد رئيس المركز، أن هذه الحملات والجهود التنفيذية تأتي انطلاقًا من توجيهات السيد المحافظ، وحرص القيادة المحلية على تقديم خدمات فعّالة، وتطبيق القانون، وتحسين مستوى النظافة والطرق والبنية التحتية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.