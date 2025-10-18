قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
كارثة غذائية غير مسبوقة في غزة بسبب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية
بيراميدز يستدرج نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. الليلة
ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة..والأرصاد تحذر المواطنين
الظهور الأول لـ ييس توروب.."الأهلي" يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة إيجل نوار البوروندي
فى ذكراه.. قصة زواج المخرج أحمد بدرخان من ثلاث فنانات
الموعد و طاقم التحكيم ... كل ما تريد معرفته عن مباراة السوبر الافريقي بين بيراميدز ونهضة بركان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة الطود يتابع التزام محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالتسعيرة الجديدة بالأقصر

رئيس مدينة الطود يتابع التزام محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالتسعيرة الجديدة -
رئيس مدينة الطود يتابع التزام محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالتسعيرة الجديدة -
شمس يونس

 أعلن أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، أنه في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، قام بجولة ميدانية شاملة لمتابعة التزام محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالتسعيرة الجديدة، ومتابعة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمركز والقرى التابعة له.

وشملت الجولة محطات الوقود لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام الكامل بأسعار الوقود الجديدة بعد الزيادة الأخيرة، موجّهاً بضرورة التشديد على عدم استغلال المواطنين أو رفع الأسعار بشكل غير رسمي، ومطالبًا الجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة.

كما تابع التزام سائقي السيارات بالمواقف بالتعريفة الجديدة، لضمان عدم وجود أي تجاوزات، مع توجيه الإدارات المعنية بمتابعة الانضباط وتلقي شكاوى المواطنين على الفور.

وتمهيدًا لأعمال الرصف، قامت الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة إبراهيم عبد العال رئيس القرية، بأعمال تمهيد وتسوية طريق نجع العقارية الجديد المؤدي إلى مستشفى العديسات المركزي بقرية الطود غرب، استعداداً لرصفه وتحسين مستوى الخدمة المرورية وربط المنشآت الحيوية بشبكة طرق جيدة.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القرية، أعمال رفع أتربة ورتش بطريق نجع الفاوي وحول مسجد الفاوي، إلى جانب قص الأشجار بسور حديقة الوحدة المحلية للقرية، كما تم رفع ٤ طن قمامة بقرية العديسات بحري، ضمن خطة مستمرة للنظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للقرى.

وفي إطار جهود الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، قامت الوحدة المحلية لقرية المريس برئاسة عبد الرازق القاضي رئيس القرية، بحملة إزالة في المهد لحالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة قيراط واحد بمنطقة حاجر المريس، وذلك تطبيقًا للقانون وبهدف حماية الرقعة الزراعية.

كما واصلت لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة عملها من خلال معاينة عدد من الملفات الواردة من المنظومة على الطبيعة، تمهيدًا لعمليات المعاينة والتسعير الخاصة بها، في إطار استكمال إجراءات التقنين وتحقيق الاستفادة المثلى من أراضي الدولة وفق الضوابط القانونية.

وأكد رئيس المركز، أن هذه الحملات والجهود التنفيذية تأتي انطلاقًا من توجيهات السيد المحافظ، وحرص القيادة المحلية على تقديم خدمات فعّالة، وتطبيق القانون، وتحسين مستوى النظافة والطرق والبنية التحتية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.

