احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب

قال الاعلامي احمد موسى، ان دولة المغرب الشقيقه لديها منظومه كرويه قوية، واهتمام كبير بالكره في المغرب لافتا إلى فوزه على منتخب الارجنتين بنتيجه 2-0.

وقدم احمد موسى خلال تقديمه حلقه اليوم من برنامج على مسؤوليتي التهنئه الى المنتخب المغربي بمناسبه حصوله على كاس العالم للشباب لاول مره على حساب اسبانيا والبرازيل وفرنسا والارجنتين، مشيدا والمنظومه القرويه ككل في المغرب.

أكد موسى ان المغرب لا يوجد فيها مجاملات داخل منظومه كره القدم لدرجه انهم لا يفرقون بين الانديه ولا يختارون لاعبين على حساب لاعبين غيرهم.

قدم موسى أيضا التحية والتهنئة الى الملك محمد السادس ملك المغرب الذي اعطى المنتخب المغربي للشباب الصلاحيات في الفترة القادمة.