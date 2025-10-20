قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين الأقصر وتشينغتشو الصينية

محافظ الأقصر يستقبل نائب عمدة تشينغتشو الصينية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين الجانبين
محافظ الأقصر يستقبل نائب عمدة تشينغتشو الصينية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين الجانبين
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، هوانج تشينيغ نائب عمدة حكومة بلدية تشينغتشو الصينية والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المدينتين.

حضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعدد من خبراء السياحة والآثار، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومديرو إدارات البرامج الأجنبية والتعاون الدولي والاستثمار والتخطيط العمراني.

وفي مستهل اللقاء، قدم محافظ الأقصر عرضًا تقديميًا حول محافظة الأقصر، تناول فيه أنشطتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي وتعدادها السكاني ومقوماتها التنموية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي يبرز المقومات السياحية والأثرية الفريدة للمدينة.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر ولقاء المسئولين بها، مقدمًا عرضًا تعريفيًا حول مقاطعة تشينغتشو وموقعها في منتصف الصين على ضفاف النهر الأصفر، واستعرض أبرز الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية للمقاطعة.

وأكد محافظ الأقصر ترحيبه بالوفد الصيني، مشيرًا إلى أوجه التشابه بين الحضارات القديمة التي نشأت على ضفاف الأنهار مثل الحضارة المصرية والحضارة الصينية، مؤكدًا استعداد المحافظة للتعاون المشترك مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية المعبرة عن الحضارات العريقة للبلدين، في أجواء تعكس عمق الصداقة والتفاهم المتبادل بين الشعبين.


وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تسعى لتعزيز الشراكات في مجالات السياحة، وتبادل الخبرات، والاستثمار في البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة الأقصر على توسيع مجالات التعاون الدولي وجذب المزيد من فرص الاستثمار والسياحة، خاصة مع المدن الصينية التي تربطها علاقات تاريخية وثقافية مميزة بمصر.

