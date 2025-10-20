قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار الوقود
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية
حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
الجيش اللبناني يحرر عراقيين اختطفهم عصابة سورية
محافظات

رئيس جامعة الأقصر تتفقد اختبارات التحول الرقمي

رئيس جامعة الأقصر تتفقد اختبارات التحول الرقمي
رئيس جامعة الأقصر تتفقد اختبارات التحول الرقمي
شمس يونس

تفقدت  الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، سير اختبارات التحول الرقمي التي يجريها مركز التحول الرقمي بالجامعة، والتي تستهدف رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب المتقدمين من خارج الجامعة للحصول على شهادة التحول الرقمي.

وخلال جولتها، أكدت رئيس الجامعة أهمية التدريب والتحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة العمل الأكاديمي والإداري داخل الجامعة، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات الرقمية لأعضاء هيئتها والعاملين بها بما يواكب توجهات الدولة نحو الرقمنة الشاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور فاخوري شهدي، مدير مركز التحول الرقمي، أن المركز يواصل عقد الاختبارات الإلكترونية بانتظام تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة، وبما يسهم في دعم تطبيقات التحول الرقمي داخل مختلف الكليات والوحدات.

كما أشار المهندس ياسر خضري، مدير التدريب والاختبارات بالمركز، إلى حرص المركز على التعاون مع مؤسسات الدولة في تنفيذ برامج تدريبية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الجامعية.

يأتي ذلك في إطار خطة جامعة الأقصر لدعم التحول الرقمي وتعزيز مهارات كوادرها البشرية لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجالات التعليم والإدارة والخدمات الجامعية.

