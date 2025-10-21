قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
ندوة توعوية ضمن مبادرة "قيم وحياة" بمكتبة مصر العامة بالأقصر

ندوة توعوية ضمن مبادرة "قيم وحياة" بمكتبة مصر العامة
ندوة توعوية ضمن مبادرة "قيم وحياة" بمكتبة مصر العامة
شمس يونس

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة ضمن فعاليات المبادرة القومية "قيم وحياة"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى مواجهة القضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ودعمًا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبمتابعة اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة.

وشارك في الندوة نحو 200 طالب وطالبة من مدارس الأقباط الإعدادية بنين، والإعدادية بنات الجديدة، والثانوية بنات، والمستقبل الدولي بالطود، والنيل الدولي بطيبة، والأقباط الكاثوليك، والأقصر الرياضية، والأقصر الميكانيكية، والعسكرية الثانوية، وأم المؤمنين الإعدادية بنات، إلى جانب عدد من مديري المدارس.

وحضر فعاليات الندوة عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، من بينهم الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية.

وتم تنظيم الندوة بتنسيق موسى عبدالله رئيس لجنة التعليم بوحدة السكان، وإسلام رجب محاضر الندوة، الذي تناول أهداف مشروع "قيم وحياة" الهادف إلى تنمية الوعي القيمي والأخلاقي لدى الشباب والنشء، وغرس القيم الإنسانية والمجتمعية الإيجابية التي تسهم في بناء الشخصية المتكاملة القادرة على المشاركة الفاعلة في التنمية والارتقاء بالمجتمع.

وأكدت رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة، استمرار تنفيذ الندوات والأنشطة المدرجة بالخطة الشهرية للوحدة، بدعم متواصل من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وبالتنسيق مع شركاء العمل في مختلف المراكز والمدن.

