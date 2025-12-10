الزراعة تنفذ 177 قافلة بيطرية مجانية في 172 قرية خلال شهر نوفمبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ 177 قافلة بيطرية مجانية خلال شهر نوفمبر، شملت 172 قرية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم المربين وتعزيز الخدمات والرعاية البيطرية الشاملة والمجانية بالمناطق الريفية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواصلة تعزيز الخدمات البيطرية المجانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمربين، ودعم المبادرات التنموية بالمناطق الريفية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار "الأقنص" إلى أن القوافل البيطرية تمثل ركيزة أساسية في الرعاية البيطرية و الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتحسين معدلات الإنتاج، ورفع الوعي البيطري لدى المربين، خاصة في القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أن هذه القوافل، البالغ عددها 177 قافلة، نجحت في تغطية 172 قرية، وقدمت خدماتها العلاجية لما يزيد على 52,700 رأس ماشية، شملت: رش 11,727 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 26,832 رأسًا ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج 9,758 حالة باطنية، وإجراء 170 عملية جراحية، فضلا عن فحص وعلاج 4,303 حالات تناسليات، مشيرًا إلى أنه تم خلال تلك القوافل فحص وعلاج نحو 49,787 طائرًا.