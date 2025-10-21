رئيس مدينة الطود يتفقد تجهيز الشارع المؤدي لمستشفى الأطفال بالأقصر

واصل أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر ، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف قطاعات المركز، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة رفع كفاءة المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد رئيس المدينة برفقة مسئولي التخطيط والمتابعة والطرق أعمال تسوية شارع العقاربة الجديد المؤدي إلى مستشفى الأطفال التخصصي، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف ووضع طبقة السن، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمترددين على المستشفى.

كما عقد رئيس المركز اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القرى لمتابعة ملف التصالح على المباني، مؤكدًا أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين مع الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة، وعقد اجتماعًا آخر مع مهندسي الإدارة الهندسية والتنظيم والمتابعة لمناقشة ملفات تراخيص المباني والإزالات والمنشآت الآيلة للسقوط، موجهًا بسرعة التعامل مع الحالات التي تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات.

وشهد رئيس المدينة فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب 2025، التي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني تحت شعار "شارك.. كلمتك كلمتك"، بحضور الدكتور عبدالرحيم جاد وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وبمشاركة نحو 150 مواطنًا، بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

كما تابع رئيس المركز أعمال الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالطود بالتنسيق مع الوحدة العامة بمحافظة الأقصر وممثلي الجهات الأمنية ومكتبي العمل والتضامن الاجتماعي، حيث تم تنفيذ جولات ميدانية للتوعية بالحد من ظاهرة تسول الأطفال حفاظًا على سلامتهم.

وشهدت قرية منشية النوبة برئاسة محمد عبد المعز أعمال تمهيد وتوسعة الطريق الزراعي المؤدي للوحدة الصحية بنجع الشوشاب، فيما نفذت قرية العديسات بحري برئاسة بصري النوبي حملة نظافة وتجميل متكاملة شملت قص الأشجار ورفع نحو 4 أطنان من القمامة وتحسين المظهر الجمالي للقرية.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة حرص مركز ومدينة الطود على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى، دعمًا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظ الأقصر نحو الارتقاء بالمستوى الخدمي والحضاري بالمحافظة.