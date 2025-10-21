قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للاتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الدماطي يكشف مفاجأة عن قضية دوري الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز
بعد اقتراب الذهب من 6000 جنيه.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أمازون تطمئن عملاءها بعودة خدماتها السحابية بعد انقطاع عالمي
الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل ويترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
الرئيس السيسي يترأس الوفد المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يغادر اليوم لبروكسل لرئاسة وفد في القمة المصرية الأوروبية الأولى
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة الطود يتفقد تجهيز الشارع المؤدي لمستشفى الأطفال بالأقصر

رئيس مدينة الطود يتفقد تجهيز الشارع المؤدي لمستشفى الأطفال ويتابع ملفات التصالح وتراخيص المباني
رئيس مدينة الطود يتفقد تجهيز الشارع المؤدي لمستشفى الأطفال ويتابع ملفات التصالح وتراخيص المباني
شمس يونس

واصل أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر ، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف قطاعات المركز، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة رفع كفاءة المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد رئيس المدينة برفقة مسئولي التخطيط والمتابعة والطرق أعمال تسوية شارع العقاربة الجديد المؤدي إلى مستشفى الأطفال التخصصي، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف ووضع طبقة السن، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمترددين على المستشفى.

كما عقد رئيس المركز اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القرى لمتابعة ملف التصالح على المباني، مؤكدًا أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين مع الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة، وعقد اجتماعًا آخر مع مهندسي الإدارة الهندسية والتنظيم والمتابعة لمناقشة ملفات تراخيص المباني والإزالات والمنشآت الآيلة للسقوط، موجهًا بسرعة التعامل مع الحالات التي تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات.

وشهد رئيس المدينة فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب 2025، التي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني تحت شعار "شارك.. كلمتك كلمتك"، بحضور الدكتور عبدالرحيم جاد وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وبمشاركة نحو 150 مواطنًا، بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

كما تابع رئيس المركز أعمال الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالطود بالتنسيق مع الوحدة العامة بمحافظة الأقصر وممثلي الجهات الأمنية ومكتبي العمل والتضامن الاجتماعي، حيث تم تنفيذ جولات ميدانية للتوعية بالحد من ظاهرة تسول الأطفال حفاظًا على سلامتهم.

وشهدت قرية منشية النوبة برئاسة محمد عبد المعز أعمال تمهيد وتوسعة الطريق الزراعي المؤدي للوحدة الصحية بنجع الشوشاب، فيما نفذت قرية العديسات بحري برئاسة بصري النوبي حملة نظافة وتجميل متكاملة شملت قص الأشجار ورفع نحو 4 أطنان من القمامة وتحسين المظهر الجمالي للقرية.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة حرص مركز ومدينة الطود على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى، دعمًا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظ الأقصر نحو الارتقاء بالمستوى الخدمي والحضاري بالمحافظة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

ترشيحاتنا

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

بالصور

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

هوندا
هوندا
هوندا

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

شبك السيارة
شبك السيارة
شبك السيارة

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد