إجراءات صارمة لحماية المستهلك.. الطب البيطري بالأقصر يتعامل مع حالة مرضية مفاجئة لعجل قبل تداوله

قامت مديرية الطب البيطري بالأقصر بإعدام عجل يزن نحو 500 كيلو بمجزر الحبيل بعد اكتشاف إصابته بمرض الصفراء وتضخم في الطحال والكبد والغدد اللمفاوية.

وأوضح الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أن العجل دخل المجزر بحالة صحية سليمة ظاهريًا دون أي أعراض مرضية، لكن أثناء الكشف بعد الذبح اكتشف الدكتور أيمن محمد مدير مجزر الحبيل وجود تضخم في الطحال والكبد وإصفرار في السائل المفصلي والأنسجة الداخلية، إلى جانب تضخم واضح في الغدد الليمفاوية.

وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة وسام محمد الصغير مديرة إدارة المجازر، التي أقرت إعدام العجل والأحشاء بالكامل لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدين أن الحالة فردية وغير وبائية، وتم التخلص من العجل بالطرق الصحية والبيئية السليمة.