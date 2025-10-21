قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي
800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون المشترك وزيادة أعداد السياح الكوريين

محافظ الأقصر يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون المشترك وزيادة أعداد السياح الكوريين
محافظ الأقصر يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون المشترك وزيادة أعداد السياح الكوريين
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بمكتبه، اليوم الثلاثاء،  كيم يونجهيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين على المستوى المحلي، واستكشاف فرص الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في مستهل اللقاء، رحّب محافظ الأقصر بسفير كوريا الجنوبية، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.

ومن جانبه، أعرب السفير كيم يونجهيون عن شكره وتقديره لمحافظ الأقصر على حفاوة الاستقبال وروح التعاون التي يبديها، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وما تشهده المحافظة من طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في قطاع التأمين الصحي الشامل أو التعليم الجامعي.

كما أثنى السفير على الجهود المبذولة في دعم تعليم اللغة الكورية بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وما تمثله من جسر ثقافي هام يربط بين الشعبين الصديقين، معلنًا عن عزمه العمل على زيادة أعداد السياح الكوريين القادمين إلى محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الأقصر الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة والتصنيع الزراعي، مشيراً إلى أن الأقصر تُعد من المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي جذب الاستثمارات الزراعية والسياحية والصناعية.

كما ثمّن محافظ الأقصر ، دور الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) في دعم عدد من المشروعات القومية بمصر، خاصة في مجالات التعليم والتكنولوجيا ، وكذا الحفائر الأثرية ، مؤكداً تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

واختتم محافظ الأقصر  اللقاء بتمنياته لسفير كوريا الجنوبية بقضاء وقت ممتع في مدينة الأقصر، والاستمتاع بما تزخر به من آثار خالدة وتراث حضاري عريق .

الاقصر محافظ الاقصر سفير كوريا اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

فايدة كامل

فى ذكرى وفاتها.. فايدة كامل أول فنانة تصبح نائبة بالبرلمان

كريم سامي مغاوري ووالده

سامي مغاوري يكشف تطورات الحالة الصحية لابنه كريم.. خاص

فيلم فريق فلسطين 36

جيرمي آيرونز أبرز الحاضرين لعرض فلسطين 36 بمهرجان لندن السينمائي

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد