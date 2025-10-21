محافظ الأقصر يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون المشترك وزيادة أعداد السياح الكوريين

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، كيم يونجهيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين على المستوى المحلي، واستكشاف فرص الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في مستهل اللقاء، رحّب محافظ الأقصر بسفير كوريا الجنوبية، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.

ومن جانبه، أعرب السفير كيم يونجهيون عن شكره وتقديره لمحافظ الأقصر على حفاوة الاستقبال وروح التعاون التي يبديها، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وما تشهده المحافظة من طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في قطاع التأمين الصحي الشامل أو التعليم الجامعي.

كما أثنى السفير على الجهود المبذولة في دعم تعليم اللغة الكورية بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وما تمثله من جسر ثقافي هام يربط بين الشعبين الصديقين، معلنًا عن عزمه العمل على زيادة أعداد السياح الكوريين القادمين إلى محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الأقصر الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة والتصنيع الزراعي، مشيراً إلى أن الأقصر تُعد من المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي جذب الاستثمارات الزراعية والسياحية والصناعية.

كما ثمّن محافظ الأقصر ، دور الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) في دعم عدد من المشروعات القومية بمصر، خاصة في مجالات التعليم والتكنولوجيا ، وكذا الحفائر الأثرية ، مؤكداً تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

واختتم محافظ الأقصر اللقاء بتمنياته لسفير كوريا الجنوبية بقضاء وقت ممتع في مدينة الأقصر، والاستمتاع بما تزخر به من آثار خالدة وتراث حضاري عريق .