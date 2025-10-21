أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي فى بروكسل: مشهد غير مسبوق

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المصريين في الخارج استقبلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى بروكسل استقبالًا مهيبًا وبأعداد غير مسبوقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هذا المشهد يعد من أكبر المشاهد منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه أكبر تجمع للمصريين في بروكسل.

وأضاف أن الأعداد التي شوهدت لم يسبق لها مثيل، موضحًا أن العائلات كانت حاضرة بقوة، إلى جانب الطلاب الذين يدرسون في الخارج.

وأوضح أن هذا المشهد يعكس دعمًا كبيرًا للرئيس السيسي من أبناء وطنه في الخارج، مؤكدًا أن المشاركين في الاستقبال قدموا من دول مختلفة، تقديرًا لما قام به الرئيس في قمة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن القمة كان لها صدى واسع على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المصريين بالخارج أقاموا مجسمًا للرئيس السيسي احتفالًا به.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة، وأن الحضور ضم أشخاصًا من مختلف الأعمار، معتبرًا ذلك دعمًا كبيرًا للدولة المصرية والقوات المسلحة.

واختتم : "شاهدنا الزغاريد في الشوارع احتفالًا بالرئيس السيسي، ورأينا صورة مصر وصورة الرئيس مشرقة أمام الجميع".