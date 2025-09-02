قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
حوادث

ربع طن مخدرات .. مصرع عنصرين خطرين فى مداهمة لبؤر إجرامية بالدقهلية والبحيرة

ربع طن مخدرات .. مصرع عنصرين خطرين فى مداهمة لبؤر خطرة بالدقهلية والبحيرة
ربع طن مخدرات .. مصرع عنصرين خطرين فى مداهمة لبؤر خطرة بالدقهلية والبحيرة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظتى " الدقهلية، البحيرة".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل، مخدرات، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، خطف ، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص"، بنطاق محافظتى " الدقهلية، البحيرة"وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 274 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، بودر، إستروكس، بانجو، هيدرو، هيروين"، 20 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول – 7 قطع سلاح نارى "2 بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 فرد خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (80) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة تبادل إطلاق النيران

