محافظات

صحة البحر الأحمر تنفذ جولات تفتيشية على المنشآت السياحية لضمان بيئة عمل آمنة

ابراهيم جادالله

نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر حملات تفتيش ميدانية على عدد من المنشآت السياحية بالمحافظة، في إطار خطة المديرية لتعزيز معايير السلامة المهنية ورفع كفاءة بيئة العمل داخل القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية في المحافظة.

مراجعة إجراءات السلامة داخل المنشآت

شملت الجولات مراجعة السجلات نصف السنوية الخاصة بإجراءات السلامة المهنية، والتأكد من سريان عقود صيانة أنظمة الكهرباء والتكييف داخل المنشآت، إضافة إلى فحص طفايات الحريق في المخازن ومتابعة جاهزيتها للاستخدام. كما تم التنبيه على مسؤولي تلك المنشآت بتحديث كروت المتابعة الدورية الخاصة بوسائل الإطفاء.

تشديد على الالتزام بمعايير الوقاية

وخلال المرور، تم التأكيد على ضرورة توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين في أقسام الخدمات (الاستيوارد)، بما يتماشى مع معايير الصحة والسلامة المهنية، لضمان بيئة عمل آمنة تقلل من المخاطر وتعزز من جودة الأداء داخل المنشآت.

العربي: السلامة المهنية ضرورة لا رفاهية

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تطبيق معايير السلامة المهنية في أماكن العمل لم يعد خيارًا بل واجبًا تمليه مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه المعايير يضمن تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية تتماشى مع رؤية الدولة نحو سياحة آمنة ومستدامة.

وأضاف العربي أن المديرية تواصل تنفيذ حملات دورية مفاجئة على مختلف المنشآت السياحية والخدمية بالمحافظة، بهدف متابعة تطبيق اشتراطات السلامة، والارتقاء بمستوى بيئة العمل لتكون نموذجًا يعكس الصورة الحضارية لمحافظة البحر الأحمر.

