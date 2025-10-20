لو بتنسى تشرب مياه.. إليك نصائح للحفاظ على رطوبتك في الشتاء

ينسى بعض الاشخاص تناول المياه على مدار اليوم خاصة خلال فتره الشتاء مما يعرضهم الى فقدان رطوبة الجسم التي تؤثر على معظم الخلايا والظائف الحيوية بل تسبب مضاعفات الجفاف الشديدة.

علاج لنسيان شرب المياه

ووفقا لما جاء في موقع NHS نعرض مجموعة من النصائح تساعدك في الحفاظ رطوبتك.



اشرب المياه بانتظام طوال اليوم على عدة دفعات

استبدل المشروبات السكرية بالمشروبات الغذائية أو الخالية من السكر أو التي لا تحتوي على سكر مضاف

يمكن للبالغين اختيار الحليب قليل الدسم، مثل الحليب نصف الدسم، أو الحليب الذي يحتوي على 1% دهون أو الحليب الخالي من الدسم والمشروبات النباتية غير المحلاة

الحد من تناول عصير الفاكهة والعصائر إلى كوب صغير واحد (150 مل) في اليوم وشربه مع وجبة الطعام، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر

تحقق من ملصقات التغذية الموجودة على المشروبات وابحث عن المشروبات التي تحتوي على ملصقات ذات ألوان خضراء أو كهرمانية

اشرب المزيد من السوائل إذا كنت تتعرق بسبب النشاط البدني، أو إذا كنت مريضًا فالماء هو أفضل طريقة لاستبدال السوائل المفقودة

قم بتخفيف مشروبات العصير أو المشروبات المركزة جيدًا لتقليل محتوى السكر

تناول الكافيين باعتدال بعض الأشخاص أكثر حساسية للكافيين من غيرهم، ويعتمد ذلك على كمية الكافيين وتكراره وتحقق من الملصق لمعرفة المشروبات الغنية بالكافيين.

إذا كنت لا تحب طعم الماء، جرب الماء الفوار، أو العصير الخالي من السكر، أو أضف شريحة من الليمون أو الليمون الحامض



لا تتناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر كثيرًا ، فهي تحتوي على سعرات حرارية أعلى ويمكن أن يؤدي السكر إلى إتلاف أسنانك.

بالنسبة للمرأة الحامل يجب ألا تتناول أكثر من 200 ملج من الكافيين ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإجهاض أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

