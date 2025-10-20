قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
غرة جمادى الأولى 1447 فلكيا.. وذروة شهب الجباريات تزين سماء أكتوبر
قتـ.ل أم انتـ.حار.. العثور على جثة مواطنة مصرية داخل منزلها بمحافظة البقاع اللبنانية
تأجيل حفل كايروكي في التجمع بسبب وفاة والدة أمير عيد
«رجال يد الأهلي» بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي
تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي
رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏
رويترز: الاقتصاد المصري ينهض بقوة .. نمو يصل إلى 5.3% خلال ثلاث سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو بتنسى تشرب مياه.. إليك نصائح للحفاظ على رطوبتك في الشتاء

شرب الماء
شرب الماء
اسماء محمد

ينسى بعض الاشخاص تناول المياه على مدار اليوم خاصة خلال فتره الشتاء مما يعرضهم الى فقدان رطوبة الجسم التي تؤثر على معظم الخلايا والظائف الحيوية  بل تسبب مضاعفات الجفاف الشديدة.

علاج لنسيان شرب المياه

 ووفقا لما جاء في موقع NHS نعرض مجموعة من النصائح تساعدك في الحفاظ رطوبتك.

الماء


اشرب المياه بانتظام طوال اليوم على عدة دفعات

استبدل المشروبات السكرية بالمشروبات الغذائية أو الخالية من السكر أو التي لا تحتوي على سكر مضاف

يمكن للبالغين اختيار الحليب قليل الدسم، مثل الحليب نصف الدسم، أو الحليب الذي يحتوي على 1% دهون أو الحليب الخالي من الدسم والمشروبات النباتية غير المحلاة

الحد من تناول عصير الفاكهة والعصائر إلى كوب صغير واحد (150 مل) في اليوم وشربه مع وجبة الطعام، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر

تحقق من ملصقات التغذية الموجودة على المشروبات وابحث عن المشروبات التي تحتوي على ملصقات ذات ألوان خضراء أو كهرمانية

اشرب المزيد من السوائل إذا كنت تتعرق بسبب النشاط البدني، أو إذا كنت مريضًا فالماء هو أفضل طريقة لاستبدال السوائل المفقودة

قم بتخفيف مشروبات العصير  أو المشروبات المركزة جيدًا لتقليل محتوى السكر

تناول الكافيين باعتدال  بعض الأشخاص أكثر حساسية للكافيين من غيرهم، ويعتمد ذلك على كمية الكافيين وتكراره وتحقق من الملصق لمعرفة المشروبات الغنية بالكافيين.

إذا كنت لا تحب طعم الماء، جرب الماء الفوار، أو العصير الخالي من السكر، أو أضف شريحة من الليمون أو الليمون الحامض


لا تتناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر كثيرًا ، فهي تحتوي على سعرات حرارية أعلى ويمكن أن يؤدي السكر إلى إتلاف أسنانك.

شُرب الماء في نهار رمضان

بالنسبة للمرأة الحامل يجب ألا تتناول أكثر من 200 ملج من الكافيين ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإجهاض أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.
 

المياه فوائد المياه فوائد شرب المياه الحفاظ على الرطوبة الحفاظ على الرطوبة في الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل واقعة تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

الزيارة

النائب العام يبحث تعزيز التعاون القضائي والنيابي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية

متهمين

المؤبد لـ 4 متهمين بينهم أب ونجليه لإتجارهم بالمخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد