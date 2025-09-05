وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

أناب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ لمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري جولته التفقدية لمتابعة حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية بالمحافظة في حضور رائف تمراز رئيس مجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية والمهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية وشعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

بدأت الزيارة بتفقد وزير الموارد المائية والري ونائبة محافظ الشرقية حالة ترعة بحر فاقوس بزمام هندسة رى الزقازيق حيث التقى الوزير بعدد من المنتفعين على بحر فاقوس (جمعية بنى عامر الزراعية) واستمع لطلبات ومقترحات المنتفعين بالمنطقة موجها" أجهزة الوزارة المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات وإتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة.

وأشاد المنتفعون بمجهودات الوزارة خلال الموسم الصيفي الحالي، وتوافر المياه بالكميات والتوقيتات اللازمة للري، وسرعة تعاون أجهزة الوزارة للاستجابة لأي شكاوي مقدمة منهم كما أشاد رائف تمراز بجهود الوزارة في متابعة حالة الري والتواصل الفعال مع المنتفعين و روابط مستخدمى المياه.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية قيام المزارعين وروابط مستخدمى المياه بتطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم وتحت إشراف وزارتي الري والزراعة، مشيرا لأهمية تطهير المساقى بالتكامل مع مجهودات الوزارة لتطهير الترع بما يضمن إيصال مياه الرى لكافة الأراضي الزراعية بدون أي عوائق.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن نجاح موسم أقصى الإحتياجات المائية الحالى تحقق نتيجة لما بذلته أجهزة الوزارة من مجهودات كبيرة سواء قبل فترة أقصى الإحتياجات أو خلالها لتطوير وصيانة كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من الإدارة المركزية لشئون المياه والإدارات العامة للرى بالمحافظات للمناسيب والتصرفات المائية والتعامل بشكل فورى ومرن مع طلبات المنتفعين المختلفة، بما انعكس على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لكافة المنتفعين.

وأشارت نائبة محافظ الشرقية، إلى أن استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية بالمحافظة للحفاظ على مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة وكذلك توفير فرص عمل حقيقية للشباب بإعتبار مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة بالإضافة الي إنشاء كباري علي المجاري المائية لتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.