قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
محمد الطحاوي

أناب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ  لمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري جولته التفقدية لمتابعة حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية بالمحافظة في حضور رائف تمراز رئيس مجلس إدارة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية  والمهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية وشعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

بدأت الزيارة بتفقد وزير الموارد المائية والري ونائبة محافظ الشرقية حالة ترعة بحر فاقوس بزمام هندسة رى الزقازيق حيث التقى الوزير بعدد من المنتفعين على بحر فاقوس (جمعية بنى عامر الزراعية) واستمع لطلبات ومقترحات المنتفعين بالمنطقة موجها" أجهزة الوزارة المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات وإتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة.

وأشاد المنتفعون بمجهودات الوزارة خلال الموسم الصيفي الحالي، وتوافر المياه بالكميات والتوقيتات اللازمة للري، وسرعة تعاون أجهزة الوزارة للاستجابة لأي شكاوي مقدمة منهم كما أشاد رائف تمراز بجهود الوزارة في متابعة حالة الري والتواصل الفعال مع المنتفعين و روابط مستخدمى المياه.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية قيام المزارعين وروابط مستخدمى المياه بتطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم وتحت إشراف وزارتي الري والزراعة، مشيرا لأهمية تطهير المساقى بالتكامل مع مجهودات الوزارة لتطهير الترع بما يضمن إيصال مياه الرى لكافة الأراضي الزراعية بدون أي عوائق.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن نجاح موسم أقصى الإحتياجات المائية الحالى تحقق نتيجة لما بذلته أجهزة الوزارة من مجهودات كبيرة سواء قبل فترة أقصى الإحتياجات أو خلالها لتطوير وصيانة كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من الإدارة المركزية لشئون المياه والإدارات العامة للرى بالمحافظات للمناسيب والتصرفات المائية والتعامل بشكل فورى ومرن مع طلبات المنتفعين المختلفة، بما انعكس على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لكافة المنتفعين.

وأشارت نائبة محافظ الشرقية، إلى أن استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية بالمحافظة للحفاظ على مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة وكذلك توفير فرص عمل حقيقية للشباب بإعتبار مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة بالإضافة الي إنشاء كباري علي المجاري المائية لتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية وزير الموارد المائية الموارد المائية والري الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

ترشيحاتنا

سورة الكهف

لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ 3 أسباب تجعلك تداوم عليها أسبوعيا

الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة

خطيب المسجد الحرام: الحسد آفة خطيرة وسبب أول معصية في السماء

صلاة الجمعة من مسجد الفتح

خطيب الأوقاف: عيشوا سيرة الرسول في ذكرى المولد النبوي وتدبروا حياته.. فيديو

بالصور

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد