قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك و المصري في الدوري والقنوات الناقلة
القائمة الرسمية لمدارس التمريض الخاصة المعتمدة في جميع المحافظات
تاريخ مواجهات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكاس العالم
أسد الحملاوي على أعتاب الأهلي.. صفقة تثير الجدل وتنتظر الحسم
جمعية الخبراء: لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل والقيمة المضافة تحتسب على المصنعية
طمني عليك وفاكرك يا نسيني.. لقطات من حفل محمد فؤاد في الساحل الشمالي
وزير الدفاع الإسرائيلي: فتحنا أبواب الجحيم في غزة وإخلاء مبنى متعدد الطوابق
مصر تثمن اعتماد الجامعة العربية قرار "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة" بمبادرة مصرية - سعودية
ضبط 4.5 طن دواجن وجلود ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم في الجيزة
كسروا رجله.. فحص فيديو سحل عجل جاموس في الشارع بالحوامدية
مشاورات مصرية ـ قبرصية في نيقوسيا لتعزيز الشراكة والتنسيق الإقليمي
وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يتفقدان أحد النماذج التعاونية المنتجة بجنوب إيطاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمحافظة الشرقية

مسجد الفتح
مسجد الفتح

نقلت فضائية "سي بي سي"، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وحدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان: "مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم".

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان عن خطبة الجمعة اليوم، إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على أمته، وأن ميلاده صلى الله عليه وسلم هو ميلاد جديد للخير في الإنسانية.

افتتاحات المساجد

كما تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (١٤) مسجدًا اليوم الجمعة، حيث تم إنشاء وبناء (٤) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (٧) مساجد، وصيانة وتطوير (٣) مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٣٥) مسجدًا من بينها (١٠٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٦٢٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٥٤٦ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وبيانها كالتالي:
ففي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد جبارة  بقرية منشأة علي - مركز سيدي سالم؛ ومسجد الرحمة  بعزبة ألماظة بقرية الزعفران - مركز الحامول.

وفي محافظة الأقصر:
تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية نجع علوان بالعديسات - مركز الطود، ومسجد عباد الرحمن بقرية الحليلة - مركز إسنا.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة القاضي بقرية المظاطلي - مركز طامية.

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد علي سعيد بعزبة علي سعيد بقرية أعطو - مركز بني مزار.

وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد الهداية بقرية أولاد عزاز - مركز سوهاج.

وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بعزبة عويس - مركز زفتى.

وفي محافظة مطروح:
تم إنشاء وبناء مسجد الأنصار بنجع الدهمان بقرية السلام - مدينة الحمام؛ ومسجد ناصر محمد جاسم – مدينة سيدي براني.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية آدم - مركز أبو المطامير.

وفي محافظة وادي الجديد:
تم صيانة وتطوير مسجد البري الكبير - مدينة الخارجة حي البري.

وفي محافظة الشرقية:
تم صيانة وتطوير المسجد الفتح - مركز الزقازيق.

وفي محافظة أسيوط:
تم صيانة وتطوير مسجد الجلاب بقرية درنكة - مركز أسيوط.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

صلاة الجمعة خطبة الجمعة مسجد الفتح الزقازيق الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

الشجرة التي استظل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم

شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025

ترشيحاتنا

الهارد جل

يسبب السرطان والعقم .. أوربا تمنع استخدام الهارد جل | تفاصيل

التدخين

للنساء .. أسباب تدفعك للإقلاع عن التدخين

الكوليسترول

5 معلومات لازم تعرفها عن ارتفاع الكوليسترول

بالصور

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد