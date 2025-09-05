بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمحافظة الشرقية

نقلت فضائية "سي بي سي"، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وحدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان: "مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم".

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان عن خطبة الجمعة اليوم، إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على أمته، وأن ميلاده صلى الله عليه وسلم هو ميلاد جديد للخير في الإنسانية.

افتتاحات المساجد

كما تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (١٤) مسجدًا اليوم الجمعة، حيث تم إنشاء وبناء (٤) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (٧) مساجد، وصيانة وتطوير (٣) مساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٣٥) مسجدًا من بينها (١٠٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٦٢٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٥٤٦ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وبيانها كالتالي:

ففي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد جبارة بقرية منشأة علي - مركز سيدي سالم؛ ومسجد الرحمة بعزبة ألماظة بقرية الزعفران - مركز الحامول.

وفي محافظة الأقصر:

تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية نجع علوان بالعديسات - مركز الطود، ومسجد عباد الرحمن بقرية الحليلة - مركز إسنا.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة القاضي بقرية المظاطلي - مركز طامية.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد علي سعيد بعزبة علي سعيد بقرية أعطو - مركز بني مزار.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الهداية بقرية أولاد عزاز - مركز سوهاج.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بعزبة عويس - مركز زفتى.

وفي محافظة مطروح:

تم إنشاء وبناء مسجد الأنصار بنجع الدهمان بقرية السلام - مدينة الحمام؛ ومسجد ناصر محمد جاسم – مدينة سيدي براني.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد المسجد الكبير بقرية آدم - مركز أبو المطامير.

وفي محافظة وادي الجديد:

تم صيانة وتطوير مسجد البري الكبير - مدينة الخارجة حي البري.

وفي محافظة الشرقية:

تم صيانة وتطوير المسجد الفتح - مركز الزقازيق.

وفي محافظة أسيوط:

تم صيانة وتطوير مسجد الجلاب بقرية درنكة - مركز أسيوط.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.