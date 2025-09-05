بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

نقلت قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين أن عدد زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر المحرم 1447هـ تجاوز 60 مليون زائر (60,245,635)، بدعم من خدمات متكاملة تقدمها الهيئة والجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن جدول أئمة الحرم المكي أو المسجد الحرام لمدة أسبوع، في الفترة من الأحد 8 ربيع الأول إلى يوم السبت 14 ربيع الأول 1447 هجرية.

جدول أئمة الحرم المكي

وجاء جدول أئمة الحرم المكي الذين يؤمون المصلين في الصلوات الخمس المفروضة، على النحو التالي:

- صلاة الفجر: الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد

الإمام الاحتياطي: الشيخ بدر بن محمد التركي

- صلاة الظهر: الشيخ بدر بن محمد التركي

الإمام الاحتياطي: الوليد بن خالد الشمسان

- صلاة العصر: الشيخ الوليد بن خالد الشمسان

الإمام الاحتياطي: بدر بن محمد التركي

- صلاة المغرب: الشيخ ياسر راشد الدوسري

الامام الاحتياطي: الوليد بن خالد الشمسان

- صلاة العشاء: الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

الامام الاحتياطي: ياسر بن راشد الدوسري

جدول أئمة المسجد النبوي

كما أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن جدول أئمة المسجد النبوي لمدة أسبوع، في الفترة من الأحد 8 ربيع الأول إلى يوم السبت 14 ربيع الأول 1447 هجرية.

صلاة الفجر: الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان

الإمام الاحتياطي: الشيخ محمد بن أحمد برهجي

صلاة الظهر: الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي

الامام الاحتياطي: الشيخ عبداللخ بن عبد الرحمن البعيجان

صلاة العصر: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم

الامام الاحتياطي: الشيخ محمد بن أحمد برهجي

صلاة المغرب: الشيخ محمد بن أحمد برهجي

الامام الاحتياطي: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم

صلاة العشاء: الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم

الامام الاحتياطي: الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان

