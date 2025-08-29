قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية
السويد تستدعي السفير الروسي بشأن هجمات بلاده على أوكرانيا
الأهلي ينعى اللواء وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء
مي عز الدين ضيفة معتز الدمرداش.. الليلة
برلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو
الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام
محمد شحتة

نقلت قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين أن عدد زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر المحرم 1447هـ تجاوز 60 مليون زائر (60,245,635)، بدعم من خدمات متكاملة تقدمها الهيئة والجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة أن المسجد الحرام استقبل 27,531,599 مصلّيًا، منهم 47,823 في حجر إسماعيل، و7,857,270 معتمرًا.

فيما بلغ عدد مصلي المسجد النبوي 21,576,200، منهم 1,122,368 في الروضة الشريفة، وقام 2,110,375 زائرًا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.

وأكدت الهيئة التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لتسهيل أداء العبادات بيسر وأمان، مع السعي لتعزيز الجهود وتذليل العقبات، تماشيًا مع توجيهات القيادة السعودية لخدمة الحرمين الشريفين بأفضل صورة.

خطبة الجمعة صلاة الجمعة صلاة الجمعة اليوم الحرمين الشريفين المسجد الحرام المسجد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

تسلا

تسلا تستعد لإطلاق أكبر سيارة موديل Y المنتظرة

ماهيندرا BE 6

سعر سيارة باتمان.. ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية بهذه المواصفات

إم جي HS

اعلى فئة 2025.. سعر إم جي HS بحالة كسر الزيرو

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد