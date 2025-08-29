حكم من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.. الموقف الشرعي

تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية من شاب يقول فيه: "أدركت الإمام يوم الجمعة في الركعة الأخيرة، فهل أصلي بعد تسليم الإمام ركعة واحدة أم أربع ركعات ظهرًا؟".

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى، موضحًا أن من تعمد التأخر عن الجمعة فقد أثم، وعليه التوبة والاستغفار، أما من نام واستيقظ متأخرًا فليس عليه حرج.

وأضاف أن من أدرك الإمام في الركوع أو قبله فقد أدرك ركعة، ويكمل بركعة واحدة فقط بعد سلام الإمام، أما من لحق به بعد القيام من الركوع في الركعة الأخيرة فعليه أن يتم الصلاة ظهرًا أربع ركعات.

وفي السياق نفسه، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا رحمه الله، إن من لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام فعليه أن يصليها ظهرًا أربع ركعات، لافتًا إلى أن هناك فريقًا من الفقهاء يرى أن من لحق الإمام في التشهد الأخير يصلي ركعتين جمعة، بينما يرى فريق آخر أن صلاته تكون ظهرًا أربع ركعات لأنه لم يدرك ركوعًا كاملًا، معتبرًا أن الرأي الثاني هو الأرجح.

من جانبه، أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأولى بالمأموم أن يدخل مع الإمام حتى في التشهد الأخير، لما في الجماعة الأولى من فضل أعظم، مشيرًا إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن صلاة الجماعة تُدرك ولو بجزء من الصلاة، حتى وإن كان في الجلسة الأخيرة قبل التسليم.