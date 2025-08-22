قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
إمام عاشور وبن شرقي يتألقان في مران الأهلي استعدادا لمواجهة غزل المحلة
موعد عودة إمام عاشور من الإصابة للمشاركة مع الأهلي
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 22-8-2025
وزير الأوقاف: العنف على أساس الدين يتنافى مع تعاليم الإسلام
بريطانيا تعتزم شراء 6 أنظمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز لاند سيبتور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام
محمد شحتة

نقلت قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين أن عدد زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر المحرم 1447هـ تجاوز 60 مليون زائر (60,245,635)، بدعم من خدمات متكاملة تقدمها الهيئة والجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة أن المسجد الحرام استقبل 27,531,599 مصلّيًا، منهم 47,823 في حجر إسماعيل، و7,857,270 معتمرًا.

فيما بلغ عدد مصلي المسجد النبوي 21,576,200، منهم 1,122,368 في الروضة الشريفة، وقام 2,110,375 زائرًا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.

وأكدت الهيئة التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لتسهيل أداء العبادات بيسر وأمان، مع السعي لتعزيز الجهود وتذليل العقبات، تماشيًا مع توجيهات القيادة السعودية لخدمة الحرمين الشريفين بأفضل صورة.

الحرمين الشريفين المسجد الحرام المسجد النبوي قناة القرآن قناة السنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

اسعار الفراخ

البلدي يتصدر.. تطورات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بكام؟

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

ترشيحاتنا

انغام

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

إنقاص الوزن

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

إنقاص الوزن

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

بالصور

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

شركة BYD تطلق أضخم مدينة ملاهي لعشاق السيارات.. صور

BYD
BYD
BYD

هيونداي وكيا تقتربان من تحقيق مفاجأة في السعودية

سيارات السعودية
سيارات السعودية
سيارات السعودية

فستان لافت .. رحمة أحمد تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد