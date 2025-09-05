قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف: خطبة الجمعة اليوم بعنوان مولد الهادي البشير

خطبة الجمعة اليوم
خطبة الجمعة اليوم
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة اليوم 5 أغسطس 2025، الموافق 13 ربيع الأول 1447هـ، سيكون تحت عنوان "مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم".

وبيّنت الوزارة أن الهدف من الخطبة هو إبراز مكانة الرسول الكريم ﷺ ودوره العظيم في أمته، مشيرة إلى أن ميلاده كان بداية عهد جديد للخير والنور في حياة الإنسانية كلها، إذ جاء برسالة الهداية والعدل.

وأكدت الأوقاف أن الخطبة ستسعى لتعميق معرفة المسلمين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكيرهم بمواقفه المضيئة ورسالته التي غيّرت مجرى التاريخ، ورسّخت قيم الإيمان والسلام.

بدء مقابلات الوافدين المتقدمين للمنحة .. الأحد

من ناحية أخرى يبدأ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025م مقابلات الطلاب الوافدين المتقدمين للحصول على منحة المجلس من الدارسين بالأزهر الشريف، وتستمر حتى الخميس 25 سبتمبر 2025م، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الكائن بـ 9 شارع النباتات – جاردن سيتي، في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوميًّا.

وتأتي هذه المقابلات بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير ورعاية الطلاب الوافدين الراغبين في تحصيل صحيح العلم الشرعي.

وتستهدف المنحة الطلاب الجامعيين الناجحين بتقدير جيد فأعلى من جميع الدول، والطلاب الجامعيين الناجحين بتقدير مقبول فأعلى من دول قارة أفريقيا، إلى جانب طلاب المعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية الحاصلين على 60٪ فما فوق خلال العام الدراسي السابق.

ويحصل الطلاب المقبولون على مخصصات مالية شهرية تبدأ من 500 جنيه لطلاب المرحلة الإعدادية وتصل إلى 1500 جنيه لطلاب المرحلة الجامعية المقيمين خارج المدينة الجامعية، فضلًا عن المشاركة في المعسكرات التثقيفية والترفيهية، والمسابقات القرآنية والعلمية والثقافية، والحصول على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بلغات متعددة.

وطلب المجلس من المتقدمين إحضار صورة من جواز السفر مع الاطلاع على الأصل، بالإضافة إلى إثبات قيد من الجهة الدراسية، على أن تُعلن أسماء الطلاب الذين لهم حق المقابلة وفق الجدول الزمني المحدد.

خطبة الجمعة وزارة الأوقاف مولد النبي الهادي البشير السيرة النبوية

