في حضرة آل البيت .. وزير الأوقاف وقيادات الأزهر والطرق الصوفية بمقام الحسين | صور

زار وزير الأوقاف وقيادات الأزهر والطرق الصوفية مقام سيدنا الحسين وذلك عقب احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بعد صلاة المغرب اليوم.

يذكر أن الطرق الصوفية لها ثلاثة مواكب كل عام وهي: موكب رأس السنة الهجرية، وموكب المولد النبوي، وموكب رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن هناك تعاونًا على أعلى مستوى وتنسيقًا كاملًا مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، حيث غن الأزهر هو المؤسسة الأم التي نتبعها جميعا.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بالتنسيق الكامل مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ونقيب الأشراف.

وبيّن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن مؤسسات الدولة الدينية تقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحتاج منا إلى التكاتف فى جميع المجالات.