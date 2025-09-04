الطرق الصوفية تطلق مشروع المبادرة الكبرى .. علي جمعة يكشف التفاصيل

انطلق اليوم موكب صوفي كبير من مسجد سيدي صالح الجعفري، في الجمالية، وصولًا إلى مسجد الإمام الحسين، وسط حضور حاشد من مشايخ الطرق ومريديها، وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلى جانب شخصيات دينية وتنفيذية وعامة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

الطرق الصوفية تطلق مشروعا وطني باسم المبادرة الكبرى

وعقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين، بدأت فعاليات الاحتفالية الكبرى بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور علي جمعة عضو المجلس الأعلى وشيخ الطريقة الصديقية، إلى جانب عدد من القامات الدينية والفكرية.

وأعلن الدكتور على جمعة، خلال الاحتفالية، عن إطلاق مشروع وطني ضخم تحت مسمى «المبادرة الأخلاقية»، التي تتضمن خمس قيم محمدية أصيلة، من بينها: العمل، الصدق، وذلك بحسب ما صرح به الإعلامي أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية.

وأوضح وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، في تصريحات له، أن هذه المبادرة جاءت بإجماع المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الذي وافق على تشكيل لجنة علمية تضم نخبة من العلماء والمفكرين لوضع تفاصيل المشروع وآلياته.

وأضاف: «نسعى أن تكون هذه المبادرة رسالة للأمة كلها، نعيد بها الأخلاق المحمدية لتتصدّر حياتنا اليومية، لتصبح العملة الأساسية في التعامل بين الناس».

وضمت اللجنة العلمية التي وضعت أسس المبادرة أسماء بارزة في الفكر والدين، من بينهم: الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، والدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر.

وأشار «القصبي» إلى أن المشيخة العامة وقعت بالفعل بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف، ونقابة الأشراف، وجامعة القاهرة، بهدف تحويل القيم المحمدية إلى واقع ملموس في الشارع المصري، سواء من خلال الخطب والدروس الدينية، أو عبر المناهج التوعوية في المؤسسات التعليمية والإعلامية.

وأكد شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن المبادرة حظيت برعاية مشيخة الأزهر الشريف، بعد موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لافتًا إلى أنه يجري التنسيق حاليًا مع رئيس مجلس الوزراء للتعاون مع كافة الوزارات والهيئات التنفيذية في الدولة.

وتتضمن المبادرة خطوات عملية، منها نشر رسائل توعوية على وسائل المواصلات العامة، وإطلاق برامج عبر وسائل الإعلام المختلفة، وطباعة كتيبات تعريفية، بجانب تخصيص خطب الجمعة لشرح هذه القيم وتعزيزها بين المواطنين.

وختم «القصبي» تصريحاته مؤكدًا أن ذكرى المولد النبوي الشريف هي مناسبة عظيمة لإطلاق هذا المشروع الأخلاقي، الذي يحمل في جوهره حب الوطن والإنسان، مشددًا على أن الطرق الصوفية ستظل حارسًا لقيم الاعتدال والمحبة والسلام.