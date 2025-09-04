مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية، مساء اليوم، احتفال الطرق الصوفية بشهر ربيع الانوار (الأول) 1447 ه‍ـ، شهر مولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وذكري المولد النبوي الشريف.

احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي

وينقل احتفال الطرق الصوفية من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، عقب صلاة المغرب على شاشة التليفزيون وموجات الإذاعة المصرية، ويبدأ بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، يليه كلمة للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ثم ابتهالات دينية ومدائح نبوية للشيخ المبتهل محمد حسن الصعيدي.

يذكر أن الطرق الصوفية لها ثلاثة مواكب كل عام وهي: موكب رأس السنة الهجرية، وموكب المولد النبوي، وموكب رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن هناك تعاونًا على أعلى مستوى وتنسيقًا كاملًا مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، حيث غن الأزهر هو المؤسسة الأم التي نتبعها جميعا.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بالتنسيق الكامل مع وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ونقيب الأشراف.

وبيّن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن مؤسسات الدولة الدينية تقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف التى تحتاج منا إلى التكاتف فى جميع المجالات.