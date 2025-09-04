قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء المولد النبوي للأبناء .. ردده ليبارك الله فيهم ويهديهم

دعاء المولد النبوي للأبناء
دعاء المولد النبوي للأبناء
شيماء جمال

دعاء المولد النبوي للأبناء .. الأبناء من أعظم النعم التى انعم الله بها على عبادة، وما من أحد إلا ويرغب أن يرى أبناءه سعداء فى الدنيا والآخرة، لذلك يستغل المسلمون يوم ذكرى مولد خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقربون الى الله فيه بالدعاء ويدعون لأبنائه ليبارك فيهم ويهديهم ويجعلهم الله من السعداء فى الدارين، لذلك سوف نذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء المولد النبوي للأبناء

اللهم احفظ لي أبنائي من كل شر اللهم انهم قطعة من روحي .. وجزء من قلبي .. فأوصيك بهم خيرا.

 يارب احفظ لي أبنائي بعينك التي لا تنام  وبارك لي فيهم.

اللهم أرزقهم السعادة و راحة البال، واجعلهم سعداء فى حياتهم ،ووفقهم يا الله، وارزقهم طول العمر


"اللهم إني أسألك لأبنائي الهداية والصلاح، واجعلهم من عبادك الصالحين، وألهمهم طريق الحق والاستقامة كما هديت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم."

دعاء للأبناء في عيد المولد النبوي الشريف
 

"اللهم وفق أبنائي، وارزقهم الحكمة والذكاء، واجعلهم من عبادك الصالحين


اللهم إني أستودعتك ابني  فهو  أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي  .. فهو اكبر واجمل نعمك علي فأحفظها لي ..


اللهم احفظه لي  من كل عين حاسدة و لا تريني فيه بأسا يبكيني فإن سعادته تغنيني و ألمه يبكيني

« اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».

«اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة».

دعاء للأبناء في المولد النبوي الشريف

«اللهم اجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

اللهم ابعد عنهم كل شيء يؤذيهم، ولا تحوجهم لطبيب يداويهم.

«اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

اللهم لا تجعل في يومهم سوءًا إلا دفعته، ولا ذنبًا إلا غفرته، يا أرحم الراحمين.

«اللهم رب الأرباب ربِ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين».

دعاء للأبناء يوم المولد النبوي الشريف

«اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم».
«اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين».

 اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم ، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.
 اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.
اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.
اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سوء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السوء.

اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.

 اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم ، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.

