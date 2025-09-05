محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء مهندس يسري الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية في حضور اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والإعلامي طارق علام وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

رحب المحافظ بضيوف المحافظة معربا" عن سعادته بحضورهم ومشاركتهم أبناء المحافظة احتفالاتهم بالعيد القومي وأداء صلاة الجمعة والتي تم نقلها علي الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون المصري من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق في ثوبه الجديد وذلك بعد أن تم تطويره وتجديده وتهيئته لإستقبال المصلين وراغبي تحصيل العلم والفكر الإسلامي من أبناء المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح 53 مشروع تنموي وخدمي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة مليار جنيه وذلك ابتهاجا" بالعيد القومي للمحافظة مؤكدا" أن هذه المشروعات هي استمراراً لمشروعات سابقة وامتدادا" لمشروعات لاحقة تنفذ علي أرض الشرقية لتساهم في إحداث التنمية الشاملة وتوفير حياه أفضل للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء، حرص محافظ الشرقية علي التقاط الصور التذكارية مع الوزراء ومفتي الجمهورية معربا عن امتنانه لمشاركتهم احتفالات المحافظة بعيدها القومي ومثمناً التعاون المثمر والجهود الحثيثة المبذولة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.