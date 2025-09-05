فحص 56 ألف طفل بمبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية للمبتسرين بالشرقية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بمحافظة الشرقية لعدد(56.501) طفل بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن خطة المبادرة، بجميع مراكز ومدن المحافظة منذ بداية العام الجارى 2025.

وأشار محافظ الشرقية أن الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية يهدف إلى علاجها مبكراً وحماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من مسببات الإعاقة .

ومن جانبة أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين تشمل الكشف المبكر عن ١٩ مرض وراثي، ومنها "مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، ونقص الجلاكتوز في الدم، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها والتي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية تتسبب في خلل جينى.

وكشف وكيل وزارة الصحة ان فحص الطفل يتم من خلال سحب عينة من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى اختبار تأكيدي، وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقي العلاج بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا بالمجان ، ويخضع الطفل لبرامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة هامة من تلك الأمراض الوراثية.