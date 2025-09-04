إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط

أصيب 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل " 2 كابينة" بطريق أسيوط/ القاهرة الصحراوي الشرقي.

إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقي



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بحري بوابة أسيوط تجاه محافظة المنيا ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ربع نقل " 2 كابينة" ووجود مصابين.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.