قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
موسكو: مصر وروسيا لعبتا دورا كبيرا في دعم المقاومة الفلسطينية
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
هيئة البترول تضبط شبكات تهريب سولار وبوتاجاز في عدة محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفد الدنمارك لوكيل الأزهر: نحرص على التعاون معا في تعزيز الحوار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، وفدًا من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية الدنماركي، والسفارة الدنماركية بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

في بداية اللقاء بيَّن الدكتور محمد الضويني أن الأزهر الشريف هو مؤسسة دينية عريقة تعمل منذ أكثر من ألف عام عبر منهج وسطي معتدل، تحمل على عاتقها نشر قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والحوار وقبول الآخر حول العالم، ويبذل في سبيل ذلك كل ما لديه من جهد، مؤكدا إيمان الأزهر بأن الحوار بين الجميع قيمة ومبدأ أساسي لا تفرقة فيه بين المسلمين وغير المسلمين، مشيرا إلىموقف الأزهر الثابت مما يحدث في غزة ودعوته المتكررة لوقف العدوان على الأبرياء، ودفاعه عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إيمانا منه بحق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن كغيره من الشعوب.

وأضاف فضيلته أن الأزهر الشريف يفتح يده للجميع، ويعمل على التواصل الدائم مع جميع المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم لإحلال السلام وتعزيز الوسطية وإعلاء قيم الحوار، وقد تجسد ذلك عمليا في الكثير من الزيارات والجولات الخارجية التي قام بها شيخ الأزهر إلى جميع دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية، بجانب لقاءاته المتعددة مع البابا الراحل فرانسيس والعديد من كبار القادة الدينيين في أوروبا والعالم، وهو ما أثمر عن توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية"، التي تعد واحدة من أهم الوثائق في العصر الحديث لما تضمنته من دعوة لإرساء معايير جديدة للتعايش بين الشعوب، والسلام العالمي، وإنصاف الفقراء والمهمَّشين، ومناهضة خطاب الكراهية، وقد اعتمدت الأمم المتحدة ذكرى توقيعها يومًا عالميًّا للأخوَّة الإنسانيَّة.

وأوضح وكيل الأزهر أن للأزهر تجربة رائدة في تعزيز روح الإخاء والمواطنة داخل مصر، حيث أطلق بالتعاون مع الكنائس المصرية، «بيت العائلة المصرية»، الذي جمع المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم وكنائسهم، وأسهم في تعزيز الوحدة الوطنية بالمجتمع، وهو ما يجعلها تجربة ناجحة، وقد وصل عدد فروعه في أنحاء الجمهورية إلى خمسة عشر فرعًا تعمل على تعزيز روح المواطنة في ربوع مصر، مضيفا أن دور الأزهر الشريف يمتد أيضا لمجابهة الفكر المتطرف وتفنيده داخليا وخارجيا، وقد أنشأ في سبيل ذلك "مرصد الأزهر لمواجهة التطرف"، ليكون عين الأزهر الناظرة على العالم، وهو المسؤول عن رصد كل ما تبثه الجماعات المتطرفة حول العالم من أفكار، والرد عليها وحماية الشباب من مخاطرها.

وأشار فضيلته إلى أن الأزهر معني بنشر منهجه الوسطي في العالم وقد أنشأ في سبيل ذلك أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وهي معنية باستقبال الأئمة من جميع دول العالم لتعريفهم على وسطية الإسلام ومبادئه القائمة على قبول الآخر والتسامح والحوار، مع تزويدهم بكل ما يؤهلهم لنشر المنهج الأزهري الوسطي في بلدانهم لتحصين شبابها من التطرف أو الوقوع ضحايا لأفكار الجماعات المتطرفة، كما أن مجمع البحوث الإسلامية، أحد القطاعات المهمة في الأزهر، معني كذلك بإرسال العشرات من مبعوثيه إلى دول العالم في مهام دعوية، لتوعية شعوب هذه الدول بحقيقة التسامح والتعايش في الإسلام، وأن الإسلام ينبذ العنف والتطرف بكل أشكاله.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم العميق لمكانة الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر ودوره المهم في تعزيز قيم الحوار والتسامح، وسعيه الدائم للحوار والتواصل مع المؤسسات الدينية حول العالم، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف في ترسيخ قيم التعايش والحوار والاستفادة من خبرات الأزهر في مجابهة التطرف ونشر التسامح وقبول الآخر.

وكيل الأزهر لجنة الشؤون الخارجية الدنماركي التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

شيري عادل

بـ هاف ستومك.. شيري عادل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

عبير صبري

عبير صبري تشارك جمهورها صورا جديدة من مهرجان الجونة

امير عيد وطليقته

ليلى فاروق تنعي والدة طليقها الفنان أمير عيد بكلمات مؤثرة

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد