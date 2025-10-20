الجيش اللبناني يحرر عراقيين اختطفهم عصابة سورية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أنه تمكن من تحرير عراقيين اثنين، اختطفا من عصابة عند الحدود اللبنانية السورية.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان، أنه "نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيين المخطوفين (ع.ج.) و(ا.ش.)؛ تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية".

وقال الجيش اللبناني، إن المخطوفين استدرجا بتاريخ 1-9-2025 من مطار رفيق الحريري الدولي، ونقلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما، وقد أوقفت المديرية، السوريين (ا.ح) و(م.خ)؛ لتورطهما في عملية الخطف.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا “توم براك” من نشوب مواجهة كبرى بين حزب الله وإسرائيل؛ حال استمر الوضع الحالي، ولم تفرض الدولة اللبنانية سيطرتها ونزعت سلاح الحزب المتمركز في جنوب لبنان.

وأضاف باراك أن "سيطرة الميليشيا تقوض سيادة لبنان، وتمنع الاستثمار، وتضعف ثقة الجمهور، وتمثل راية حمراء دائمة لإسرائيل".

واستدرك "لكن حوافز التحرك الآن تفوق تكاليف التقاعس: فالشركاء الإقليميون مستعدون للاستثمار، شريطة أن يستعيد لبنان احتكاره للقوة الشرعية تحت قيادة القوات المسلحة اللبنانية وحدها".

ومضى باراك قائلا، إنه "إذا استمرت بيروت في التردد (في نزع سلاح حزب الله)؛ فقد تتصرف إسرائيل من جانب واحد، وستكون العواقب وخيمة".