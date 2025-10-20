قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن حركة حماس انتهكت وقف إطلاق النار في غزة، أمس ما أدى إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال لكننا عاجلناها بـ150 طنا من القصف.

وقال نتنياهو خلال كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي في افتتاح الدورة الشتوية، "أعدنا 239 مخطوفا عبر سلسلة من الصفقات ونحن مصرون على إكمال المهمة".

وأضاف "وصلنا إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسيطرنا على سماء طهران في خضم حربنا على 7 جبهات، ومصممون على تحقيق هدف نزع سلاح حماس وبقية أهداف الحرب".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال أنه على مدى عامين صعدنا الضغط على حماس وهو ما أجبرها على إبرام صفقات لإعادة مخطوفينا، مشيرا إلى أن المعابر لا تزال بأيدينا وما زلنا نسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة.

وقال إنه لو كان أستمع لطلبات بعض الموجودين بالكنيست وسحب جيش الاحتلال من قطاع غزة لما حقق ما حققه، مضيفا "لو استمعت لمن نادوا بالخضوع والتراجع لأعلنت حماس النصر في غزة واقتحمت قوات الرضوان الجليل".

وأكد نتنياهو أن الدولة بأكملها كانت على حافة الزوال لكننا قضينا على التهديد الوجودي الذي ينفي البعض في الكنيست وجوده، ولم أكن مستعدا لإنهاء الحرب بالاستسلام لإملاءات حماس كما طلب بعض أعضاء الكنيست، ووجهنا ضربات قاصمة إلى كل أعضاء المحور الإيراني وبقينا في غزة ونطوق حماس من كل جانب الآن.

وخلال كلمته حاول نواب في الكنيست الإسرائيلي مقاطعة كلمة نتنياهو في افتتاح الدورة الشتوية.

نتنياهو حماس خرقت الهدنة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف إطلاق النار في غزة جنود الاحتلال الكنيست الإسرائيلي قمة جبل الشيخ سماء طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

قرار جمهوري يجدد الثقة في الدكتورة رانيا عبده عميدة لكلية التربية النوعية جامعة طنطا

نائب محافظ كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى ومشكلات المواطنين.. صور

وكيل تموين الإسكندرية يقود حمله موسعة على محطات تموين السيارات

وكيل تموين الإسكندرية يقود حمله موسعة على محطات تموين السيارات

بالصور

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم
إيمي سالم
إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد