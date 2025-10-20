نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن حركة حماس انتهكت وقف إطلاق النار في غزة، أمس ما أدى إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال لكننا عاجلناها بـ150 طنا من القصف.

وقال نتنياهو خلال كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي في افتتاح الدورة الشتوية، "أعدنا 239 مخطوفا عبر سلسلة من الصفقات ونحن مصرون على إكمال المهمة".

وأضاف "وصلنا إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسيطرنا على سماء طهران في خضم حربنا على 7 جبهات، ومصممون على تحقيق هدف نزع سلاح حماس وبقية أهداف الحرب".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال أنه على مدى عامين صعدنا الضغط على حماس وهو ما أجبرها على إبرام صفقات لإعادة مخطوفينا، مشيرا إلى أن المعابر لا تزال بأيدينا وما زلنا نسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة.

وقال إنه لو كان أستمع لطلبات بعض الموجودين بالكنيست وسحب جيش الاحتلال من قطاع غزة لما حقق ما حققه، مضيفا "لو استمعت لمن نادوا بالخضوع والتراجع لأعلنت حماس النصر في غزة واقتحمت قوات الرضوان الجليل".

وأكد نتنياهو أن الدولة بأكملها كانت على حافة الزوال لكننا قضينا على التهديد الوجودي الذي ينفي البعض في الكنيست وجوده، ولم أكن مستعدا لإنهاء الحرب بالاستسلام لإملاءات حماس كما طلب بعض أعضاء الكنيست، ووجهنا ضربات قاصمة إلى كل أعضاء المحور الإيراني وبقينا في غزة ونطوق حماس من كل جانب الآن.

وخلال كلمته حاول نواب في الكنيست الإسرائيلي مقاطعة كلمة نتنياهو في افتتاح الدورة الشتوية.